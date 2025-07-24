Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

««Тур де Франс» ещё не закончился». Вингегор высказался о неудачах в борьбе с Погачаром

««Тур де Франс» ещё не закончился». Вингегор высказался о неудачах в борьбе с Погачаром
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный победитель «Тур де Франс» датский велогонщик Йонас Вингегор, представляющий команду Visma – Lease a Bike, оценил своё выступление на 18-м, «королевском» этапе «Тур де Франс» — 2025, где стал третьим после словенца Тадея Погачара. Этап выиграл австралийский велогонщик Бен О'Коннор, представляющий команду UCI WorldTeam Jayco-AlUla.

«Сегодня был тяжёлый день. Пять часов в седле, не уверен, что у меня когда-либо был такой тяжёлый день в туре. Я чувствовал себя хорошо, команда чувствовала себя хорошо. Конечно, у нас были большие планы, мы хотели ускориться пораньше. Так и сделали, но, к сожалению, я не смог обойти Тадея. Однако команда сегодня проявила себя потрясающе. Я хочу поблагодарить их. Все на 100% выполнили план, и это придаёт мне мотивации. Я думаю, сегодня казалось, что мы были примерно равны, но в конце он обошёл меня на несколько секунд. Тур ещё не закончился», — приводит слова Вингегора TNT Sports.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 18-го этапа:

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) — 66.55,42.
2. Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike) + 4.26,0.
3. Флориан Липовиц (Red Bull — BORA — hansgrohe) + 11.01,0.

Отметим, что до финиша «Тур де Франс» — 2025 осталось три этапа.

Материалы по теме
О'Коннор выиграл 18-й, «королевский» этап «Тур де Франс», Погачар — 2-й, Вингегор за ним
Материалы по теме
Расклады по «Тур де Франс» после первой половины. Хватит ли у Погачара сил для победы?
Расклады по «Тур де Франс» после первой половины. Хватит ли у Погачара сил для победы?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android