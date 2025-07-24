««Тур де Франс» ещё не закончился». Вингегор высказался о неудачах в борьбе с Погачаром

Двукратный победитель «Тур де Франс» датский велогонщик Йонас Вингегор, представляющий команду Visma – Lease a Bike, оценил своё выступление на 18-м, «королевском» этапе «Тур де Франс» — 2025, где стал третьим после словенца Тадея Погачара. Этап выиграл австралийский велогонщик Бен О'Коннор, представляющий команду UCI WorldTeam Jayco-AlUla.

«Сегодня был тяжёлый день. Пять часов в седле, не уверен, что у меня когда-либо был такой тяжёлый день в туре. Я чувствовал себя хорошо, команда чувствовала себя хорошо. Конечно, у нас были большие планы, мы хотели ускориться пораньше. Так и сделали, но, к сожалению, я не смог обойти Тадея. Однако команда сегодня проявила себя потрясающе. Я хочу поблагодарить их. Все на 100% выполнили план, и это придаёт мне мотивации. Я думаю, сегодня казалось, что мы были примерно равны, но в конце он обошёл меня на несколько секунд. Тур ещё не закончился», — приводит слова Вингегора TNT Sports.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 18-го этапа:

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) — 66.55,42.

2. Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike) + 4.26,0.

3. Флориан Липовиц (Red Bull — BORA — hansgrohe) + 11.01,0.

Отметим, что до финиша «Тур де Франс» — 2025 осталось три этапа.