«Я сломался и горжусь этим». Эвенепул написал эмоциональный пост о сходе с «Тур де Франс»

Титулованный бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick-Step написал эмоциональный пост о своём сходе с «Тур де Франс» — 2025.

«То, что должно было стать главным моментом моего сезона, обернулось разочарованием. «Тур де Франс» был моей главной целью. После падения в декабре всё, что я делал, было подчинено одной цели: успеть подготовиться к июлю. Зимние месяцы, обычно предназначенные для набора базы, я отдал реабилитации и восстановлению. У меня не оставалось выбора — нужно было терпение: тело должно было залечиться. Когда я наконец получил допуск к полноценным тренировкам, всё понеслось. Началась гонка с календарём: успеть к весенним классикам в апреле, успеть в горы, успеть набрать форму к туру… Я всё время чувствовал, будто догоняю уходящий поезд. На тренировках не чувствовал себя собой. Привычных ощущений не было. Но я продолжал верить. Я не хотел отказываться от своей мечты.

Мы думали, что время на восстановление дало телу передышку. Но на деле оно всё ещё пыталось справиться с переломами и травмой после падения. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю: перетренирован я не был, но был изрядно измотан. Я выгорел ещё до старта тура. А потом, прямо перед туром, снова падение. На национальном чемпионате — сломанное ребро. Не худший сценарий, но точно не идеальный. И всё же я вышел на старт самой тяжёлой гонки мира — с трещиной в рёбре и измотанным телом. Не лучший расклад. Однако я слишком долго шёл к этой цели, чтобы отпустить её. И, несмотря ни на что, я выложился до конца.

Я выиграл этап, несколько дней носил белую майку, держался наверху общего зачёта. Первая неделя прошла достойно, с учётом всего, что было. Но на второй – тело начало расплачиваться за приложенные усилия. Я продолжал бороться, но знал: это не моя лучшая версия. И в какой-то момент тело сказало: «Хватит». На 12-й день я сломался.

Всё, что я так долго в себе нёс, наконец догнало меня. Однако даже тогда я не хотел сдаваться. Я боролся до последнего. Для вас, мои болельщики, я хотел выжать из себя всё, что осталось. Но спустя два дня внутри стало пусто. И тогда я решил сойти. К тому же появились первые симптомы инфекции. Неприятное чувство в голове в считаные дни превратилось в острый синусит. Это было жёстко. Тот день стал одним из самых уязвимых моментов в моей карьере. Я сломался. И, странным образом, горжусь этим. Это требует мужества — признать, что не всегда всё складывается по плану. Даже если ты чего-то жаждешь всей душой, тело иногда решает по-своему.

Этот момент, каким бы тяжёлым он ни был, напомнил мне, что я человек. Со взлётами и падениями», — написал Эвенепул в социальных сетях.