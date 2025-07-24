Чемпионат мира по фехтованию — 2025: результаты дня 24 июля

Сегодня, 24 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию прошли квалификационные поединки в мужской сабле и женской рапире. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами очередного соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира. Тбилиси (Грузия). Результаты 24 июля:

Сабля, мужчины. Квалификация.

Павел Граудынь (Россия) — Цзэчжун Чжан (Китай) — 15:6;

Камиль Ибрагимов (Россия) — Разван Урсаки (Румыния) — 15:13;

Шаотун Ло (Китай) — Дмитрий Даниленко (Россия) — 15:10;

Оливье Дерозье (Канада) — Анатолий Костенко (Россия) — 15:11.

Рапира, женщины. Квалификация.

Виталина Анащенкова (Россия) — Исида Хименес (Венесуэла); — 15:7

Пак Джи Хи (Южная Корея) — Анна Соловьёва (Россия) — 15:7.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены принимают участие на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.