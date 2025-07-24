Чемпионат мира — 2025 по фехтованию: медальный зачёт на 24 июля

Сегодня, 24 июля, в Тбилиси, Грузия, продолжился чемпионат мира по фехтованию — 2025. В рамках соревновательного дня прошли квалификационные поединки в мужской сабле и женской рапире.

После всех соревнований в четверг российская сборная занимает четвёртое место в медальном зачёте. Лидерами являются сборные Гонконга и Украины, в активе которых по одному золоту. На третьем месте расположилась Эстония, чьи спортсменки завоевали серебро и бронзу. У Венгрии, Франции и Южной Кореи по одной бронзовой награде.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси, Грузия, с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России соревнуется на турнире в полном составе впервые с 2019 года. Отечественные фехтовальщики выступят и в командных видах.