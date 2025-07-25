Пловец Кожакин рассказал, как его жена приняла веру в Христа ради совместного брака

Чемпион России по плаванию Иван Кожакин рассказал, что его супруга была вынуждена принять веру, чтобы в будущем сыграть свадьбу.

«Моя жена была неверующим человеком. И, если говорить жёстко, вопрос встал так: если ты не будешь со Христом, то и у нас ничего не получится. Это не то что какой-то запрет. Просто логика. В Библии написано: пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой?

Корова и лошадь не смогут тащить одну телегу, а дом нельзя строить на разных основаниях – он разрушится. Я не имею ничего против неверующих, но именно жена – это на всю жизнь, и рано или поздно это вылезло бы», — приводит слова Кожакина Sports.ru.