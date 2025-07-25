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Синхронисты Олеся Платонова и Александр Мальцев завоевали серебро в миксте на ЧМ-2025 в Сингапуре

Синхронисты Платонова и Мальцев завоевали серебро в миксте на ЧМ-2025 в Сингапуре
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Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли серебряную медаль в соревновании дуэтов в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Произвольная программа
25 июля 2025, пятница. 05:00 МСК
Окончено
1
Испания
2
Россия
3
Великобритания

Российский дуэт завершил соревнования с результатом 323,4438 балла. Золото завоевал дуэт из Испании (323,8563). Тройку призёров замкнули представители Великобритании (322,0583).

Эта медаль стала седьмой на чемпионате мира для выступающих в Сингапуре под нейтральным статусом спортсменов из Российской Федерации. Теперь в неофициальной копилке российской сборной три золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

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