Синхронисты Платонова и Мальцев завоевали серебро в миксте на ЧМ-2025 в Сингапуре

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли серебряную медаль в соревновании дуэтов в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре.

Российский дуэт завершил соревнования с результатом 323,4438 балла. Золото завоевал дуэт из Испании (323,8563). Тройку призёров замкнули представители Великобритании (322,0583).

Эта медаль стала седьмой на чемпионате мира для выступающих в Сингапуре под нейтральным статусом спортсменов из Российской Федерации. Теперь в неофициальной копилке российской сборной три золотые, две серебряные и две бронзовые награды.