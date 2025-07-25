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Серебряный призёр ЧМ-2025 Олеся Платонова: должок вернём на следующем чемпионате мира

Серебряный призёр ЧМ-2025 Олеся Платонова: должок вернём на следующем чемпионате мира
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Синхронистка Олеся Платонова прокомментировала своё выступление в соревновании дуэтов в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре. В паре с семикратным чемпионом мира Александром Мальцевым Платонова завоевала серебряную медаль.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Произвольная программа
25 июля 2025, пятница. 05:00 МСК
Окончено
1
Испания
2
Россия
3
Великобритания

«Тяжело было, самое ужасное – когда хочешь быстрее выступить, но возможности никак нет. Сидишь и ждёшь, ждёшь, ждёшь… Быстрее, быстрее, быстрее хотелось. Нет предела совершенству, будем работать дальше, исправлять свои ошибки.

Это мой первый чемпионат мира, этот старт обходил меня семь лет, потом ковид, потом другие проблемы. И спустя столько времени получила новый опыт, эмоции. Это намного обширнее соревнования, серьёзнее, обстановка совсем по-другому ощущается. Захлебнулась немного в своих эмоциях, положительных. Знаю, что я отработала на максимум, сильно старалась, но, видимо, были допущены ошибки. В ближайшее время их все мы искореним и будем в дальнейшем безупречны. Должок вернём на следующем чемпионате мира», – передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли серебряную медаль в соревновании дуэтов в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, набрав 323,4438 балла и уступив 0,4125 балла соперникам из Испании.

Видео: Синхронистка Шишкина прыгнула с 10-метровой вышки

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