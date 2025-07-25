Александр Мальцев объяснил причину поражения от испанского дуэта на ЧМ

Семикратный чемпион мира Александр Мальцев прокомментировал поражение от испанцев в миксте на чемпионате мира в Сингапуре.

«Понимали, что будет тяжёлая борьба, самая тяжёлая, потому что наши главные конкуренты – испанцы – выступали на всех этапах Кубка мира с этой программой, у них очень хорошая, артистичная программа, они уже получали за неё десятки на этапах Кубка мира и нам не оставляют даже никакого зазора, чтобы мы могли по художественному впечатлению их обойти. А в этой программе половина успеха – это именно художественное впечатление. Ставили упор на технику, её выиграли, но не хватило четырёх десятых. У них программа в асинхронной работе, а у нас танец – на синхронность. Понимали, что нам будут ставить оценки ниже, нужно было отыгрываться за счёт исполнения. Было несколько моментов, в которых могли добавить. У испанцев вся программа построена на синхронных движениях, они работают переменно один-второй, это их тактическое преимущество», – передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, что дуэт Александра Мальцева и Олеси Платоновой взял серебро с результатом 323,4438 балла. Победители из Испании набрали 323,8563.