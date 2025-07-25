Платонова заявила, что не считает медали ЧМ-2025 из алюминиевых банок неполноценными

Синхронистка Олеся Платонова после выступления в микст-дуэте с Александром Мальцевым на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре высказалась о медалях из алюминиевых банок. Организаторы турнира изготовили награды из вторсырья, объяснив это поддержкой экологии.

«Мы знали, что медали сделаны из алюминиевых банок, об этом говорили во всех новостях, но ощущения неполноценности из-за этого нет, никаких проблем. Интересное решение, медали красивые», – передаёт слова Платоновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли серебряную медаль в соревновании дуэтов в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025.

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