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Платонова заявила, что не считает медали ЧМ-2025 из алюминиевых банок неполноценными

Платонова заявила, что не считает медали ЧМ-2025 из алюминиевых банок неполноценными
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Синхронистка Олеся Платонова после выступления в микст-дуэте с Александром Мальцевым на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре высказалась о медалях из алюминиевых банок. Организаторы турнира изготовили награды из вторсырья, объяснив это поддержкой экологии.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Произвольная программа
25 июля 2025, пятница. 05:00 МСК
Окончено
1
Испания
2
Россия
3
Великобритания

«Мы знали, что медали сделаны из алюминиевых банок, об этом говорили во всех новостях, но ощущения неполноценности из-за этого нет, никаких проблем. Интересное решение, медали красивые», – передаёт слова Платоновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли серебряную медаль в соревновании дуэтов в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025.

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