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Испанский синхронист Гонсалес-Бонеу: знали, что возвращается дуэт из России и будет тяжело

Испанский синхронист Гонсалес-Бонеу: знали, что возвращается дуэт из России и будет тяжело
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Чемпион мира в соревнованиях дуэтов в миксте на ЧМ-2025 в Сингапуре испанский синхронист Деннис Гонсалес-Бонеу прокомментировал победу своей пары в соревновании с Александром Мальцевым и Олесей Платоновой, которые заняли второе место.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Произвольная программа
25 июля 2025, пятница. 05:00 МСК
Окончено
1
Испания
2
Россия
3
Великобритания

«Это неожиданный результат на самом деле, можно сказать, исполнилась наша мечта. Мы знали до начала этих соревнований, что возвращается дуэт из России, понимали, что будет тяжело остаться на первом месте, но мы тренировались ради этого весь год, выдали большую сложность, чем когда-либо. Хотели показать высокую художественную насыщенность в своей программе, поскольку это тоже важно. Это самый сильный момент в моей карьере.

С новыми правилами оставаться на вершине в принципе трудно, тем более много сейчас хороших дуэтов, высокая конкуренция. Все страны много работают к главному старту сезона, как и мы. Сравнивая этот чемпионат с предыдущими — видно, как общий уровень микст-дуэтов растёт, что делает нашу победу ещё более примечательной», – передаёт слова Гонсалеса-Бонеу корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли серебряную медаль в соревновании дуэтов в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, набрав 323,4438 балла и уступив 0,4125 балла соперникам из Испании.

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