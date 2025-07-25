Испанская синхронистка рада возвращению российских спортсменов на ЧМ

Испанская синхронистка Айрис Тио Касас прокомментировала итоги чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре, где она завоевала три золотые медали.
«Лучший чемпионат мира в моей карьере. Я завершаю его с тремя золотыми медалями, и это невероятно. Понимали, что с российским дуэтом будет соревноваться сложно, нам нужно было прибавлять, но, мне кажется, здорово, что россияне вернулись в наш вид спорта, они действительно хороши. Это здорово для нашего вида спорта, мы смотрим на них и тоже стараемся показать высокий уровень, так все растут. У нас был отличный сезон, и он завершился на красивой ноте», – передаёт слова Тио Касас корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Это уже седьмая медаль, завоёванная спортсменами из России, выступающими в Сингапуре под нейтральным флагом. В их неофициальной копилке теперь три золотые, две серебряные и две бронзовые награды.
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