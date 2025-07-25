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Немецкая синхронистка Мария Денисова рассказала о своих русских корнях

Немецкая синхронистка Мария Денисова рассказала о своих русских корнях
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Немецкая синхронистка Мария Денисова, которая выступала в микст-дуэте с Фритьофом Зайделем, поделилась впечатлениями от турнира и рассказала о своих русских корнях.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Микст. Дуэты. Произвольная программа
25 июля 2025, пятница. 05:00 МСК
Окончено
1
Испания
2
Россия
3
Великобритания

«Мы выступали вместе и в акробатике, и в микст-дуэте. Мне нравятся выступления в группе, но там есть свои сложности. В целом это отличный чемпионат мира, всё замечательно организовано, рады выступать здесь. Получили нужный для нас опыт, посмотрели, как выступают лучшие дуэты мира, встретили старых друзей, познакомились с новыми. Для этого и нужны такие старты. Будем надеяться, в какой-то момент эта дисциплина станет олимпийской, она этого заслуживает, уровень атлетов постоянно растёт. Занимаюсь синхронным плаванием уже восемь лет, сначала в команде, затем начала тренироваться и в микст-дуэте. Связи с Россией? Я родилась в Германии, как и мой партнёр, но мои родители родом из СССР», – сказала Денисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, спортсмены из России на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре завоевали семь медалей, из которых три золотые, две серебряные и две бронзовые.

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