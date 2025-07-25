Мальцев и Платонова взяли серебро ЧМ, Бублик вышел в полуфинал Кицбюэля. Главное к утру

Синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова завоевали серебряные медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик стал полуфиналистом грунтового турнира в австрийском Кицбюэле, появилась информация по трансферным переговорам московского «Динамо» с бразильскими клубами. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».