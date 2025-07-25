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25 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, РПЛ, теннис, чемпионат мира по водным видам спорта

Мальцев и Платонова взяли серебро ЧМ, Бублик вышел в полуфинал Кицбюэля. Главное к утру
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Синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова завоевали серебряные медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, представляющий Казахстан теннисист Александр Бублик стал полуфиналистом грунтового турнира в австрийском Кицбюэле, появилась информация по трансферным переговорам московского «Динамо» с бразильскими клубами. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Синхронисты Платонова и Мальцев завоевали серебро в миксте на ЧМ-2025 в Сингапуре.
  2. Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Кицбюэле, уверенно обыграв Шевченко.
  3. «Динамо», «Фламенго» и «Атлетико Минейро» обсудили два трансфера по видеосвязи — источник.
  4. Стали известны подробности по вероятному переходу Карраскаля из «Динамо» во «Фламенго».
  5. «Актобе» обыграл пражскую «Спарту» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций.
  6. «Лос-Анджелес» сделал официальное предложение по Сон Хын Мину — Фабрицио Романо.
  7. «Коринтианс» успешно ведёт переговоры о покупке Виктора Са из «Краснодара» — Эрнан.
  8. Экс-защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна может вернуться в Бразилию — Мерло.
  9. «Ювентус» ведёт переговоры по Науэлю Молине из мадридского «Атлетико».
  10. Рыбакина и Радукану вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне в парном разряде.
  11. Винус Уильямс проиграла во втором круге турнира в Вашингтоне.
  12. Определились все четвертьфиналисты мужского турнира ATP-500 в Вашингтоне.
  13. Стали известны все участники 1/4 финала на женском турнире WTA-500 в Вашингтоне.
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