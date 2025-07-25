Чемпионат мира по фехтованию — 2025: расписание на 25 июля

Сегодня, 25 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию будут разыграны медали в мужской сабле и женской рапире, а также начнутся командные турниры у рапиристов и шпажисток. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного соревновательного дня.

Состав российской сборной в командной рапире у мужчин: Антон и Кирилл Бородачёвы, Александр Керик и Владислав Мыльников.

Состав российской сборной в командной шпаге у женщин: Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Расписание 25 июля (время московское):

8:00. Сабля, мужчины. 1/32 финала;

9:00. Рапира, женщины. 1/32 финала;

9:30. Командная рапира, мужчины. 1/32 финала;

10:30. Командная шпага, женщины. 1/32 финала.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.