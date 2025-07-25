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Полина Козаева проиграла украинке Петровой в 1/32 финала женской рапиры на ЧМ-2025

Полина Козаева проиграла украинке Петровой в 1/32 финала женской рапиры на ЧМ-2025
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Серебряный призёр ЧР-2025 по фехтованию Полина Козаева уступила представительнице Украины Кристине Петровой в 1/32 финала соревнований в женской рапире на ЧМ-2025 в Тбилиси (Грузия). Поединок завершился со счётом 14:10 в пользу украинки.

Таким образом, в индивидуальном турнире рапиристок осталась единственная представительница России. Виталина Анащенкова в 1/32 финала проведёт бой со второй сеяной, американской спортсменкой Ли Кифер.

Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Женщины. Рапира. Финал
25 июля 2025, пятница. 09:00 МСК
Не началось

Сегодня, 25 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию будут разыграны медали в мужской сабле и женской рапире, а также начнутся командные турниры у рапиристов и шпажисток.

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