Полина Козаева проиграла украинке Петровой в 1/32 финала женской рапиры на ЧМ-2025

Серебряный призёр ЧР-2025 по фехтованию Полина Козаева уступила представительнице Украины Кристине Петровой в 1/32 финала соревнований в женской рапире на ЧМ-2025 в Тбилиси (Грузия). Поединок завершился со счётом 14:10 в пользу украинки.

Таким образом, в индивидуальном турнире рапиристок осталась единственная представительница России. Виталина Анащенкова в 1/32 финала проведёт бой со второй сеяной, американской спортсменкой Ли Кифер.

Сегодня, 25 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию будут разыграны медали в мужской сабле и женской рапире, а также начнутся командные турниры у рапиристов и шпажисток.