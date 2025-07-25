Украинка Петрова не подошла к россиянке Козаевой после поединка на ЧМ по фехтованию

Украинская рапиристка Кристина Петрова не стала подходить к сопернице из России Полине Козаевой после их поединка на ЧМ-2025 по фехтованию в Тбилиси (Грузия). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Также известно, что Петровой во время встречи понадобилась медицинская пауза после одного из уколов от Козаевой.

Серебряный призёр ЧР-2025 по фехтованию Полина Козаева уступила представительнице Украины Кристине Петровой в 1/32 финала соревнований в женской рапире на ЧМ-2025 в Тбилиси (Грузия). Поединок завершился со счётом 14:10 в пользу украинки.

Сегодня, 25 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию будут разыграны медали в мужской сабле и женской рапире, а также начнутся командные турниры у рапиристов и шпажисток.