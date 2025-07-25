Чемпион мира Камиль Ибрагимов не смог выйти в 1/16 финала ЧМ-2025 по фехтованию

Российский саблист двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов уступил в 1/32 финала индивидуального турнира в рамках чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). Со счётом 15:10 сильнее россиянина был француз Реми Гарригу.

В 1/32 финала победу одержал другой россиянин, Павел Граудынь, который одолел Джордже Драгомира (Румыния). Счёт — 15:8. В следующем раунде турнира Граудынь сразится со вторым сеяным, французом Себастьеном Патрисом.

Сегодня, 25 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию будут разыграны медали в мужской сабле и женской рапире, а также начнутся командные турниры у рапиристов и шпажисток.