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Чемпион мира Камиль Ибрагимов не смог выйти в 1/16 финала ЧМ-2025 по фехтованию

Чемпион мира Камиль Ибрагимов не смог выйти в 1/16 финала ЧМ-2025 по фехтованию
Камиль Ибрагимов
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Российский саблист двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов уступил в 1/32 финала индивидуального турнира в рамках чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). Со счётом 15:10 сильнее россиянина был француз Реми Гарригу.

В 1/32 финала победу одержал другой россиянин, Павел Граудынь, который одолел Джордже Драгомира (Румыния). Счёт — 15:8. В следующем раунде турнира Граудынь сразится со вторым сеяным, французом Себастьеном Патрисом.

Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Мужчины. Сабля. Финал
25 июля 2025, пятница. 08:00 МСК
Не началось

Сегодня, 25 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию будут разыграны медали в мужской сабле и женской рапире, а также начнутся командные турниры у рапиристов и шпажисток.

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