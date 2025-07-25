Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Хайдайвера из Армении унесли на носилках после прыжка на ЧМ-2025 в Сингапуре

Хайдайвера из Армении унесли на носилках после прыжка на ЧМ-2025 в Сингапуре
Никита Федотов
Комментарии

Армянскому хайдайверу Никите Федотову понадобилась помощь медиков после прыжка на ЧМ-2025 по водным видам спорта. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмена унесли на носилках после неудачного прыжка на четвёртой попытке. Федотов мог получить удар в области груди. Затем он показал жестом, что всё в порядке.

По итогам первых четырёх попыток в прыжках с 27-метровой отметки Федотов занимает 19-е место, имея в активе 226,20 балла. Российских спортсменов в этом виде на турнире нет.

Отметим, что Никита Федотов до чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре выступал за Россию. Он является призёром этапа Мировой серии.

Материалы по теме
Российский дуэт остался без победы! Не помог даже великолепный Мальцев. LIVE
Live
Российский дуэт остался без победы! Не помог даже великолепный Мальцев. LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android