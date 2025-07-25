Хайдайвера из Армении унесли на носилках после прыжка на ЧМ-2025 в Сингапуре

Армянскому хайдайверу Никите Федотову понадобилась помощь медиков после прыжка на ЧМ-2025 по водным видам спорта. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмена унесли на носилках после неудачного прыжка на четвёртой попытке. Федотов мог получить удар в области груди. Затем он показал жестом, что всё в порядке.

По итогам первых четырёх попыток в прыжках с 27-метровой отметки Федотов занимает 19-е место, имея в активе 226,20 балла. Российских спортсменов в этом виде на турнире нет.

Отметим, что Никита Федотов до чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре выступал за Россию. Он является призёром этапа Мировой серии.