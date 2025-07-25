Олимпийская чемпионка Мартьянова вышла в 1/16 финала ЧМ-2025 по фехтованию

Российская рапиристка олимпийская чемпионка 2020 года Марта Мартьянова вышла в 1/16 финала чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). Она оказалась сильнее Цяньцянь Хуан из Китая. Счёт — 15:7.

Другая россиянка, Виталина Анащенкова, уступила трёхкратной олимпийской чемпионке из США Ли Кифер со счётом 5:15 и завершила выступления в личном турнире.

Ранее Полина Козаева уступила представительнице Украины Кристине Петровой в 1/32 финала соревнований в женской рапире на ЧМ-2025 в Тбилиси (Грузия). Поединок завершился со счётом 14:10 в пользу украинки. После этого украинка не стала подходить к россиянке.