Климент Колесников высказался о призовых на ЧМ-2025 по водным видам спорта

Двукратный призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников высказался о призовых на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта.

«Если честно, я даже не смотрел, сколько призовые на чемпионате мира. Я не акцентирую своё внимание на этом перед соревнованиями, уже в процессе узнаю — сколько и где. Понятно, что если бы за первое место платили $ 100 тыс., то я бы об этом, наверное, уже знал. А так практически все призовые на соревнования в одном диапазоне, поэтому особого внимания не обращал», — приводит слова Колесникова ТАСС.

Отметим, что призовой фонд чемпионата мира в Сингапуре составляет $ 6 млн, за первое место в плавании победитель получит $ 20 тыс.