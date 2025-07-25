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Российские шпажистки уверенно обыграли Кувейт на старте командного турнира ЧМ-2025

Российские шпажистки уверенно обыграли Кувейт на старте командного турнира ЧМ-2025
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Женская сборная России по шпаге прошла в 1/16 чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). На старте соревнований россиянки были сильнее команды Кувейта. Счёт — 45:20.

Россию в этой дисциплине представляют Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана. Они выиграли все свои схватки. Следующими соперницами россиянок станут шпажистки из Китая, которые посеяны на турнире под вторым номером.

Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Женщины. Командная шпага. 1/32 финала
25 июля 2025, пятница. 10:30 МСК
Нет данных

Также российская рапиристка олимпийская чемпионка 2020 года Марта Мартьянова вышла в 1/16 финала чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). Она оказалась сильнее Цяньцянь Хуан из Китая. Счёт — 15:7.

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