Российские шпажистки уверенно обыграли Кувейт на старте командного турнира ЧМ-2025

Женская сборная России по шпаге прошла в 1/16 чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). На старте соревнований россиянки были сильнее команды Кувейта. Счёт — 45:20.

Россию в этой дисциплине представляют Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана. Они выиграли все свои схватки. Следующими соперницами россиянок станут шпажистки из Китая, которые посеяны на турнире под вторым номером.

Также российская рапиристка олимпийская чемпионка 2020 года Марта Мартьянова вышла в 1/16 финала чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). Она оказалась сильнее Цяньцянь Хуан из Китая. Счёт — 15:7.