Хампи Конеру сыграет в финале женского Кубка мира по шахматам

Индийская шахматистка Хампи Конеру вышла в финал женского Кубка мира — 2025. В поединке за выход в финал она одолела китаянку Лэй Тинцзе. Общий счет матча — 5:3. Таким образом, Конеру квалифицировалась на Турнир претенденток — 2026.

Ранее путёвки в Турнир претенденток — 2026 обеспечили себе китаянка Чжу Цзиньэр, россиянка Александра Горячкина и 19-летняя индийская шахматистка Дивья Дешмух, с которой Конеру сразится в финале Кубка мира.

Кубок мира проходит в грузинском Батуми с 5 по 29 июля. Прошлый Кубок мира состоялся в августе 2023 года в Баку. Тогда победительницей в драматичной борьбе стала россиянка Александра Горячкина, которая на этом турнире уступила во втором раунде представительнице Казахстана Меруерт Камалиденовой.