18-летний саблист из России неожиданно одолел призёра Олимпиады из Франции на ЧМ-2025

Российский саблист Павел Граудынь вышел победителем из поединка 1/16 финала ЧМ-2025 по фехтованию с французским спортсменом, бронзовым призёром Олимпиады-2024 Себастьеном Патрисом. Россиянин обыграл соперника со счётом 14:9.

Граудынь посеян на турнире под 31-м номером, а Патрис — под вторым.

В 1/8 финала чемпионата мира в Грузии 18-летний Павел Граудынь сразится с титулованным венгерским саблистом Ароном Силадьи, на счету которого три золота Олимпийских игр в личном турнире и три победы на ЧМ. Силадьи 35 лет.

Ранее двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов уступил в 1/32 финала индивидуального турнира в рамках чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). Со счётом 15:10 сильнее россиянина был француз Реми Гарригу.