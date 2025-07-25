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Маршрут 19-го этапа «Тур де Франс» — 2025 изменили из-за вспышки заразной болезни

Маршрут 19-го этапа «Тур де Франс» — 2025 изменили из-за вспышки заразной болезни
Тадей Погачар
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Маршрут 19-го этапа престижной многодневки «Тур де Франс» — 2025 был изменён из-за вспышки узелкового дерматита у крупного рогатого скота, который находится в районе места проведения соревнований. Об этом сообщила пресс-служба гонки.

Также известно, что заражённые животные были уничтожены. Учитывая состояние фермеров, которые понесли потери, и риски для участников, организаторы сократили маршрут дистанции Альбервиль — Ла-Плань со 129,9 до 95 км. Гонку также начнут на час позже намеченного: в 15:30 по Москве.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 18-го этапа:

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) — 66.55,42.
2. Йонас Вингегор (Visma – Lease a Bike) +4.26,0.
3. Флориан Липовиц (Red Bull — BORA — hansgrohe) +11.01,0.

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