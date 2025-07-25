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Российские рапиристы не смогли выйти в 1/8 финала ЧМ-2025

Российские рапиристы не смогли выйти в 1/8 финала ЧМ-2025
Кирилл Бородачёв
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Мужская сборная России по рапире уступила Южной Корее в 1/16 финала чемпионата мира — 2025 по фехтованию в Тбилиси (Грузия). Счёт — 33:45. Из девяти поединков россияне выиграли только два.

В командной рапире у мужчин Россию представляли Антон и Кирилл Бородачёвы, а также Владислав Мыльников.

Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Мужчины. Командная рапира. 1/16 финала
25 июля 2025, пятница. 11:30 МСК
Окончено

Ранее женская сборная России по шпаге прошла в 1/16 чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). На старте соревнований россиянки были сильнее команды Кувейта. Счёт — 45:20. Россию в этой дисциплине представляют Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана. Они выиграли все свои схватки. Следующими соперницами россиянок станут шпажистки из Китая, которые посеяны на турнире под вторым номером.

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