Российские рапиристы не смогли выйти в 1/8 финала ЧМ-2025

Мужская сборная России по рапире уступила Южной Корее в 1/16 финала чемпионата мира — 2025 по фехтованию в Тбилиси (Грузия). Счёт — 33:45. Из девяти поединков россияне выиграли только два.

В командной рапире у мужчин Россию представляли Антон и Кирилл Бородачёвы, а также Владислав Мыльников.

Ранее женская сборная России по шпаге прошла в 1/16 чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). На старте соревнований россиянки были сильнее команды Кувейта. Счёт — 45:20. Россию в этой дисциплине представляют Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана. Они выиграли все свои схватки. Следующими соперницами россиянок станут шпажистки из Китая, которые посеяны на турнире под вторым номером.