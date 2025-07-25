Марта Мартьянова проиграла в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию — 2025

Олимпийская чемпионка российская рапиристка Марта Мартьянова уступила в 1/16 финала ЧМ-2025 по фехтованию сопернице из Италии Арианне Эрриго. Счёт — 15:9.

Таким образом, после поражения Мартьяновой в индивидуальном турнире рапиристок больше не осталось представительниц России.

Ранее женская сборная России по шпаге прошла в 1/16 чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). На старте соревнований россиянки были сильнее команды Кувейта. Счёт — 45:20. Россию в этой дисциплине представляют Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана. Они выиграли все свои схватки. Следующими соперницами россиянок станут шпажистки из Китая, которые посеяны на турнире под вторым номером.