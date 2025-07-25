Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Гордость России!» Губерниев опубликовал фото с синхронистом Мальцевым

«Гордость России!» Губерниев опубликовал фото с синхронистом Мальцевым
Комментарии

Известный ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал совместное фото с семикратным чемпионом мира по синхронному плаванию Александром Мальцевым.

Фото: страница губерниева в социальных сетях

«С легендой синхронного плавания!!! Александр Мальцев — мощь! Гордость России! Мужик!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Александр Мальцев завоевал три золотые медали на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Он одержал победу в технической и произвольной программах сольных соревнований по синхронному плаванию, а также в микст-дуэтах в паре с Майей Гурбанбердиевой.

Материалы по теме
Россия выиграла ещё одно золото водного ЧМ. Александр Мальцев — просто космос!
Россия выиграла ещё одно золото водного ЧМ. Александр Мальцев — просто космос!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android