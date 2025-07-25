«Гордость России!» Губерниев опубликовал фото с синхронистом Мальцевым

Известный ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал совместное фото с семикратным чемпионом мира по синхронному плаванию Александром Мальцевым.

Фото: страница губерниева в социальных сетях

«С легендой синхронного плавания!!! Александр Мальцев — мощь! Гордость России! Мужик!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Александр Мальцев завоевал три золотые медали на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Он одержал победу в технической и произвольной программах сольных соревнований по синхронному плаванию, а также в микст-дуэтах в паре с Майей Гурбанбердиевой.