Женская сборная России по шпаге вышла в 1/8 финала ЧМ-2025, обыграв Китай

Российские шпажистки победили сборную Китая в 1/16 финала командного турнира на чемпионате мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). Счёт — 45:31. Россиянки одержали победы в семи поединках из девяти, одна дуэль закончилась вничью, и ещё одна поражением.

Россию в этой дисциплине представляют Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана.

В 1/8 финала сборная России встретится с командой Израиля.

Ранее мужская сборная России по рапире уступила Южной Корее в 1/16 финала чемпионата мира — 2025 по фехтованию в Тбилиси (Грузия). Счёт — 33:45. Из девяти поединков россияне выиграли только два.