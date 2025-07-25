Россиянин Павел Граудынь уступил Арону Силадьи в 1/8 финала ЧМ-2025 по фехтованию

18-летний российский саблист Павел Граудынь уступил трёхкратному олимпийскому чемпиону и трёхкратному чемпиону мира Арону Силадьи на ЧМ-2025 по фехтованию. Встреча завершилась со счётом 14:15.

Ранее Граудынь вышел победителем из поединка 1/16 финала ЧМ-2025 по фехтованию с французским спортсменом, бронзовым призёром Олимпиады-2024 Себастьеном Патрисом. Россиянин обыграл соперника со счётом 14:9.

Российские шпажистки победили сборную Китая в 1/16 финала командного турнира на чемпионате мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). Счёт — 45:31. Россиянки одержали победы в семи поединках из девяти, одна дуэль закончилась вничью, и ещё одна поражением.