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Российские синхронистки завоевали серебро ЧМ-2025 в группах в акробатической программе

Российские синхронистки завоевали серебро ЧМ-2025 в группах в акробатической программе
Российские синхронистки на ЧМ-2025
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Синхронистки из России стали вторыми в командной дисциплине с акробатической программе. По итогам финала они получили от судей 224,7291 балла. Золото у Китая, а бронза — у Испании.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Синхронное плавание.
Акробатическая программа, группы. Финал:

1. Китай — 229,0186 балла.
2. Россия — 224,7291.
3. Испания — 221,0962.
4. Италия — 217,5667.
5. Мексика — 216,7876.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Акробатическая программа
25 июля 2025, пятница. 14:32 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
Испания

Ранее семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли серебряную медаль в соревновании дуэтов в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре.

В медальном зачёте Россия занимает четвёртое место. Отечественные спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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