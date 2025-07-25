Российские синхронистки завоевали серебро ЧМ-2025 в группах в акробатической программе

Синхронистки из России стали вторыми в командной дисциплине с акробатической программе. По итогам финала они получили от судей 224,7291 балла. Золото у Китая, а бронза — у Испании.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Синхронное плавание.

Акробатическая программа, группы. Финал:

1. Китай — 229,0186 балла.

2. Россия — 224,7291.

3. Испания — 221,0962.

4. Италия — 217,5667.

5. Мексика — 216,7876.

Ранее семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли серебряную медаль в соревновании дуэтов в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре.

В медальном зачёте Россия занимает четвёртое место. Отечественные спортсмены выступают в нейтральном статусе.