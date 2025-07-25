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Стала известна первая реакция Покровской на серебро в акробатической программе ЧМ-2025

Стала известна первая реакция Покровской на серебро в акробатической программе ЧМ-2025
Татьяна Покровская
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Тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала выступление отечественных синхронисток в группах в акробатической программе. Её подопечные завоевали серебряную медаль.

«Ну ладно, мы серебряные. Всё нормально, я улыбаюсь. А я не так часто улыбаюсь в жизни», — передаёт слова Покровской корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Акробатическая программа
25 июля 2025, пятница. 14:32 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
Испания

Ранее семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли серебряную медаль в соревновании дуэтов в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре. В медальном зачёте Россия занимает четвёртое место. Отечественные спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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