Стала известна первая реакция Покровской на серебро в акробатической программе ЧМ-2025
Поделиться
Тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала выступление отечественных синхронисток в группах в акробатической программе. Её подопечные завоевали серебряную медаль.
«Ну ладно, мы серебряные. Всё нормально, я улыбаюсь. А я не так часто улыбаюсь в жизни», — передаёт слова Покровской корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Акробатическая программа
25 июля 2025, пятница. 14:32 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
Испания
Ранее семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев и Олеся Платонова выиграли серебряную медаль в соревновании дуэтов в миксте на чемпионате мира по водным видам спорта – 2025, который проходит в Сингапуре. В медальном зачёте Россия занимает четвёртое место. Отечественные спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 июля 2025
-
16:16
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:55
-
15:49
-
15:42
-
15:11
-
14:40
-
14:28
-
14:28
-
13:42
-
13:09
-
12:46
-
12:04
-
11:54
-
11:35
-
11:09
-
10:54
-
10:52
-
10:41
-
10:22
-
10:13
-
09:46
-
09:18
-
08:30
-
07:46
-
07:34
-
07:32
-
07:18
-
07:17
-
07:10
-
05:59
-
00:55
- 24 июля 2025
-
23:52