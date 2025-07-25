Покровская: без золота карманы более лёгкие, ничего не тяжелит. Всё нормально, я улыбаюсь

Тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась по поводу того, что в активе её подопечных нет золотых медалей ЧМ-2025.

Все три золота, которые завоевала отечественная команда по синхронному плаванию, принадлежат Александру Мальцеву и выступавшей с ним в миксте Майе Гурбанбердиевой. Покровская не работает с чемпионами напрямую.

«Тяжело ли уезжать с чемпионата мира без золота? Нет, всё нормально. Даже легко. Карманы такие, более лёгкие. Ничего не тяжелит. Спасибо всем поклонникам нашего вида спорта, всем, кто смотрел, кто переживал. Всё нормально, я улыбаюсь. А я не так часто улыбаюсь в жизни», – передаёт слова Покровской корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.