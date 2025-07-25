Покровская: я рада серебру, это тоже ценный металл. Даже князья у нас Серебряные

Российская синхронистка Татьяна Покровская оценила результат в командной дисциплине с акробатической программе. По итогам финала россиянки завоевали серебро, получив от судей 224,7291 балла. Золото у Китая, а бронза — у Испании.

«Это новая команда, и они сегодня серебряные. Всё правильно, всё хорошо. Должны быть ступеньки. Чтобы они восходили повыше. Я рада серебру, всё верно, всё в порядке. Группа у нас хорошая, и серебро для нас пока тоже ценный металл. Даже князья у нас Серебряные», – передаёт слова Покровской корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В медальном зачёте Россия занимает четвёртое место. Отечественные спортсмены выступают в нейтральном статусе.