Покровская: я рада серебру, это тоже ценный металл. Даже князья у нас Серебряные
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Российская синхронистка Татьяна Покровская оценила результат в командной дисциплине с акробатической программе. По итогам финала россиянки завоевали серебро, получив от судей 224,7291 балла. Золото у Китая, а бронза — у Испании.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Акробатическая программа
25 июля 2025, пятница. 14:32 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
Испания
«Это новая команда, и они сегодня серебряные. Всё правильно, всё хорошо. Должны быть ступеньки. Чтобы они восходили повыше. Я рада серебру, всё верно, всё в порядке. Группа у нас хорошая, и серебро для нас пока тоже ценный металл. Даже князья у нас Серебряные», – передаёт слова Покровской корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В медальном зачёте Россия занимает четвёртое место. Отечественные спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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