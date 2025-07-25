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«Хорошо, что сейчас получили по мозгам». Мамедов — о выступлении рапиристов на ЧМ

«Хорошо, что сейчас получили по мозгам». Мамедов — о выступлении рапиристов на ЧМ
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) и главный тренер сборной страны Ильгар Мамедов прокомментировал выступление рапиристов в командном турнире на чемпионате мира, назвав результат катастрофическим.

«Катастрофическое выступление. Какое может быть другое мнение? Призёры Олимпийских игр за четыре года превратились в мальчиков для битья. Я очень сдержанно относился к этому, не предполагал, что мы поедем и всех победим. С нулевого рейтинга мы начинаем фехтовать с сильными командами, это впервые в нашей жизни. Обычно мы начинаем с высоких позиций. Сами понимаете. Это надо будет всё преодолевать. Когда с Европы вернулись и некоторые рапиристы не попали в восьмёрку… Значит, на чемпионате мира и в топ‑16 не попадёте. Команды же добавляются, логично. Чем раньше спортсмены вернутся в эту обойму, тем лучше. Да, будут получать, но рано или поздно справятся. Чем дальше мы будем оттягивать момент возвращения, тем дольше будем восстанавливаться. Хорошо, что сейчас получили по мозгам. Если это было бы за год до Олимпиады, то ни на какую Олимпиаду никто не отберётся. Это надо пережить, прочувствовать, и без этого никуда. По результату катастрофически, но ожидаемо. Из фантомов сразу превратиться в чемпионов в фехтовании точно невозможно, — приводит слова Мамедова «Матч ТВ».

25 июля российские рапиристы проиграли команде Кореи в 1/32 финала командного турнира со счетом 33:45. В нейтральном статусе страну представляли Антон Бородачёв, Кирилл Бородачёв и Владислав Мыльников.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси (Грузии) с 22 по 30 июля.

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