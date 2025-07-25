«Все задатки, чтобы вырасти в лидера сабли, есть». Тренер — о перспективе Граудыня

Старший тренер мужской сборной России по сабле Вениамин Решетников прокомментировал выступление россиянина Павла Граудыня на чемпионате мира по фехтованию, отметив, что спортсмен смог навязать борьбу лучшему саблисту современности Арону Силадьи.

«Были потрясающие шансы пройти, но опыт взял своё. Всё‑таки он трёхкратный олимпийский чемпион, причём в индивидуальных соревнованиях, величайший саблист современности. И Паша навязал борьбу, в последнем ударе могло произойти что угодно. Граудынь в силу молодости ещё не понимает, кто перед ним стоит, и просто бьёт куда видит. У него ещё всё впереди. Забегать вперёд не хотелось бы, однако все задатки, чтобы вырасти в лидера мужской сабли в России, у него есть», — приводит слова Решетникова «Матч ТВ».

На стадии 1/8 финала 18‑летний россиянин уступил трёхкратному олимпийскому чемпиону венгру Силадьи со счётом 14:15. Граудынь был последним на турнире саблистом из России.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.