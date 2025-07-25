Синхронист Мальцев оценил свой результат на ЧМ-2025 по водным видам спорта

Семикратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев подвёл итоги своего выступления на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта.

«С момента завоевания первой золотой медали на ЧМ почувствовал огромную поддержку наших болельщиков, поклонников, всех, кто сейчас следил за трансляциями соревнований, за новостями. Никто не знал, как всё будет складываться, сможем ли мы вообще пробить брешь нашего долгого отсутствия и показать хороший результат. Но, слава богу, всё сложилось, мы очень рады результату. Он очень хороший, выдающийся.

И приятно осознавать, что я выступил не только в микс‑дуэте, но также в соло и стал абсолютным чемпионом в соло. И в целом подтвердил статус лидера. Это очень приятно, ответственно, и сейчас уже наконец‑то можно выдохнуть. Мы с нетерпением ждём возвращения домой», — сказал Мальцев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате мира Мальцев выиграл три золотые медали и одну серебряную.