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Россия стала второй в медальном зачёте турнира по синхронному плаванию на ЧМ-2025

Российские спортсмены завоевали восемь наград в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре и стали вторыми в медальном зачёте.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Синхронное плавание. Медали России:

золото:

— Александр Мальцев — мужчины, соло, техническая программа;

— Александр Мальцев — мужчины, соло, произвольная программа;

— Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева — микст, дуэты, техническая программа.

серебро:

— командные соревнования, техническая программа;

— Александр Мальцев и Олеся Платонова — микст, дуэты, техническая программа;

— командные соревнования, акробатическая программа.

бронза:

— женщины, дуэты, техническая программа;

— женщины, дуэты, произвольная программа.

Победу по числу золотых наград в медальном зачёте одержала сборная Китая, а по числу общих первенство у Испании.

медальный зачёт ЧМ-2025 в синхронном плавании