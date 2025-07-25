Россия стала второй в медальном зачёте турнира по синхронному плаванию на ЧМ-2025

Российские спортсмены завоевали восемь наград в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре и стали вторыми в медальном зачёте.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Синхронное плавание. Медали России:
золото:
— Александр Мальцев — мужчины, соло, техническая программа;
— Александр Мальцев — мужчины, соло, произвольная программа;
— Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева — микст, дуэты, техническая программа.
серебро:
— командные соревнования, техническая программа;
— Александр Мальцев и Олеся Платонова — микст, дуэты, техническая программа;
— командные соревнования, акробатическая программа.
бронза:
— женщины, дуэты, техническая программа;
— женщины, дуэты, произвольная программа.
Победу по числу золотых наград в медальном зачёте одержала сборная Китая, а по числу общих первенство у Испании.
медальный зачёт ЧМ-2025 в синхронном плавании