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Россия стала второй в медальном зачёте турнира по синхронному плаванию на ЧМ-2025

Россия стала второй в медальном зачёте турнира по синхронному плаванию на ЧМ-2025
Александр Мальцев
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Российские спортсмены завоевали восемь наград в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре и стали вторыми в медальном зачёте.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Синхронное плавание. Медали России:

золото:
— Александр Мальцев — мужчины, соло, техническая программа;
— Александр Мальцев — мужчины, соло, произвольная программа;
— Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева — микст, дуэты, техническая программа.

серебро:
— командные соревнования, техническая программа;
— Александр Мальцев и Олеся Платонова — микст, дуэты, техническая программа;
— командные соревнования, акробатическая программа.

бронза:
— женщины, дуэты, техническая программа;
— женщины, дуэты, произвольная программа.

Победу по числу золотых наград в медальном зачёте одержала сборная Китая, а по числу общих первенство у Испании.

медальный зачёт ЧМ-2025 в синхронном плавании

медальный зачёт ЧМ-2025 в синхронном плавании

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