Дмитрий Губерниев оценил выступление российских синхронистов на ЧМ-2025

Известный ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских синхронистов на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта.

«Более чем достойно! Молодцы! Спортсмены должны выступать! Победы впереди!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Российские синхронисты на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе. Наибольшее количество медалей среди россиян завоевал Александр Мальцев.