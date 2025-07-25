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Дмитрий Губерниев оценил выступление российских синхронистов на ЧМ-2025

Дмитрий Губерниев оценил выступление российских синхронистов на ЧМ-2025
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Известный ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских синхронистов на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта.

«Более чем достойно! Молодцы! Спортсмены должны выступать! Победы впереди!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Российские синхронисты на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе. Наибольшее количество медалей среди россиян завоевал Александр Мальцев.

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