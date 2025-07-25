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ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 25 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 25 июля, в финале технической программы микс-дуэтов Александр Мальцев и Олеся Платонова завоевали серебро. Медаль такого же достоинства добыли россиянки в акробатической программе групп.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 15-го соревновательного дня турнира, который прошёл 25 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 25 июля (время московское):

Синхронное плавание. Микст-дуэты, техническая программа:

1. Испания (Деннис Гонсалес-Бонеу и Ирис Тио Касас) — 323,8563 балла.

2. Россия (Александр Мальцев и Олеся Платонова) — 323,4438.

3. Великобритания (Изабель Эния Торп и Ранджуо-Чарльз Томблин) — 322,0583.

Синхронное плавание. Группы, акробатическая программа:

1. Китай — 229,0186 балла.

2. Россия — 224,7291.

3. Испания — 221,0962.

Лидером медального зачёта является Китай, а Россия расположилась на четвёртом месте.