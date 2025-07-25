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Гелашвили: если Покровская сказала — мы молодцы, можно выдохнуть. Это редкость

Гелашвили: если Покровская сказала — мы молодцы, можно выдохнуть. Это редкость
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Российская синхронистка Дарья Гелашвили оценила результат в командной дисциплине с акробатической программой. По итогам финала россиянки завоевали серебро, получив от судей 224,7291 балла. Золото у Китая, а бронза — у Испании.

«Если Татьяна Николаевна сказала, что мы молодцы, значит, можно спокойно выдохнуть. Это главное, это очень редко бывает. Основная задача – ей понравиться. После предварительного раунда мы всё равно чувствовали в себе ещё больше уверенности, результат подтолкнул нас быть собраннее, мы с девочками перед самым стартом почувствовали, что мы как одна, как настоящая команда.

Все с нами были, и родители, и наши олимпийские чемпионы, болельщики, подписчики, всем благодарны, всем огромное спасибо. Вылетаем завтра, хотели бы поболеть за пловцов и прыгунов в воду, не получится, но мы держим за них кулачки», – передаёт слова Гелашвили корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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