Синхронистка Гелашвили: можно было побороться с Китаем, мы за честную борьбу

Синхронистка Дарья Гелашвили поделилась эмоциями от выступления в акробатической программе групп. Отечественные синхронистки там завоевали серебряные медали, победа досталась Китаю.

«Довольны своим выступлением. Мы были уверены в нашей поддержке, знали, что она у нас получится. Довольны, что прошли чисто, улучшили результат, подняли сложность. Это был осознанный риск.

Побороться с Китаем можно было, мы за честную борьбу. Рады за них, что они заняли первое место. Это спорт, дальше – больше! Физически все программы сложные, но техническая больше на кислород, гипоксию, а акробатическая – это выталкивание поддержек, всё по-своему сложное», – передаёт слова Гелашвили корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.