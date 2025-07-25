Синхронистка Гелашвили: можно было побороться с Китаем, мы за честную борьбу
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Синхронистка Дарья Гелашвили поделилась эмоциями от выступления в акробатической программе групп. Отечественные синхронистки там завоевали серебряные медали, победа досталась Китаю.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Синхронное плавание
Акробатическая программа
25 июля 2025, пятница. 14:32 МСК
Окончено
1
Китай
2
Россия
3
Испания
«Довольны своим выступлением. Мы были уверены в нашей поддержке, знали, что она у нас получится. Довольны, что прошли чисто, улучшили результат, подняли сложность. Это был осознанный риск.
Побороться с Китаем можно было, мы за честную борьбу. Рады за них, что они заняли первое место. Это спорт, дальше – больше! Физически все программы сложные, но техническая больше на кислород, гипоксию, а акробатическая – это выталкивание поддержек, всё по-своему сложное», – передаёт слова Гелашвили корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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