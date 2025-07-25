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Синхронисты впервые более чем за 30 лет не выиграли в медальном зачёте ЧМ

Синхронисты впервые более чем за 30 лет не выиграли в медальном зачёте ЧМ
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Впервые с 1994 года россияне не победили в медальном зачёте по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта.

На турнире в Сингапуре российские синхронисты завоевали три золота, три серебра и две бронзы. Победили в медальном зачёте китайцы — на их счету четыре золота и три серебра. По числу общих наград первенство у Испании.

В последний раз россияне проигрывали в медальном зачёте на чемпионате мира в 1994 году. Тогда синхронистки остались без наград. Турниры с 2022 по 2024 год российские спортсмены пропускали из-за отстранения.

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