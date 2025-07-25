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ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 25 июля, на каком месте Россия

ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 25 июля, на каком месте Россия
Российские синхронистки на ЧМ-2025
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Сегодня, 25 июля, в Сингапуре продолжился розыгрыш медалей чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта. В финале технической программы микс-дуэтов Александр Мальцев и Олеся Платонова завоевали серебро. Медаль такого же достоинства добыли россиянки в акробатической программе групп.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований, в котором Россия по итогам дня опустилась на четвёртое место. Лидером является Китай.

медальный зачёт чм-2025 ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

медальный зачёт чм-2025 ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

Медальный зачёт чемпионата мира по водным видам спорта - 2025

Также закончились соревнования в синхронном плавании. Российские спортсмены завоевали восемь наград в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре и стали вторыми в медальном зачёте.

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