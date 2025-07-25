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Андрианова — о приглашении Мальцева в группу: мы придерживаемся академического плавания

Андрианова — о приглашении Мальцева в группу: мы придерживаемся академического плавания
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Синхронистка Анна Андрианова высказалась о возможном присоединении к своей тренировочной группе семикратного чемпиона мира Александра Мальцева.

«Принять в команду Мальцева? Мы готовы к любым инициативам, но решать в любом случае не нам. Как решит Татьяна Николаевна (Покровская. – Прим. «Чемпионата») так и будет. Это в любом случае интересное нововведение, выглядит необычно, но пока что мы придерживаемся скорее академического синхронного плавания, поэтому у нас все девочки. А дальше посмотрим», – передаёт слова Андриановой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Впервые с 1994 года россияне не победили в медальном зачёте по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

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