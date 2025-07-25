София Позднякова: возможно, что-то поменяется. Будем ездить в статусе сборной России

Олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова оценила возможность выступления на Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе (США).

– Что должно произойти, чтобы вы вернулись к Олимпиаде-2028?

– Я должна хорошо тренироваться, отбираться в сборную, иметь определённый уровень мотивации, чтобы хотеть туда попасть. И, конечно, нужна цель: не просто поехать на Олимпийские игры, но и повторить успех.

– А согласитесь на нейтральный статус, если допускать будут только так, как сейчас на чемпионате мира? Перед Парижем-2024 вы были против жёстких ограничений.

– Мир так стремительно меняется, что я даже не знаю, что будет во время моих первых международных соревнований. Ближайшие турниры – это осень. Возможно, уже что-то поменяется. Допустим, мы уже будем ездить не в нейтральном статусе, а в статусе сборной России – кто знает.

Сейчас что-то прогнозировать я не хочу, потому что не обладаю достаточной информацией. Когда сезон начнётся, тогда и буду принимать решение по факту, — приводит слова Поздняковой Sports.ru.