Многократная чемпионка мира среди юниоров Лысенко перешла в команду «Марафон-Тула»

Чемпионка мира и Европы среди юниоров в велотреке Алина Лысенко перешла в команду «Марафон-Тула». 22-летняя Лысенко пополнит спринтерский состав российской команды. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На прошедшем 15-20 июля в Португалии первенстве Европы до 23 лет Лысенко выиграла два золота – в гите на 1 км и кейрине. В прошлом сезоне Лысенко одержала победу в спринтерской классификации Лиги чемпионов UCI, в 2021 году она взяла четыре золота на чемпионате мира среди юниоров.

Лысенко до 15 лет занималась фигурным катанием у Марии Бутырской, однако перешла в велоспорт и уже через два года выиграла первые крупные международные турниры.

Ранее велогонщица Лысенко назвала, кого из фигуристов отправила бы на Олимпиаду.