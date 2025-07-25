Гурбанбердиева: рада за Сашу Мальцева, он очень долго шёл к выступлению на ЧМ в соло

Трёхкратная чемпионка мира синхронистка Майя Гурбанбердиева поделилась своими впечатлениями от чемпионата мира в Сингапуре.

«Впечатления, безусловно, положительные. Очень рада за Сашу. Рада, что он наконец-то смог выступить на крупном международном старте в качестве солиста и показать свой высочайший уровень. Он очень долго к этому шёл, мечтал об этом. Рада, что у него всё получилось, две золотые медали – это очень круто.

Безусловно, я рада тому, что нам удалось презентовать нашу техническую программу. Мы с ней выступали в апреле, но с тех пор она всё-таки была изменена, поменялась немножко сухая часть, концепция стала другой, и получилось здорово. На мой взгляд, всё смотрелось великолепно», — сказала Гурбанбердиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.