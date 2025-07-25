Синхронистка Гурбанбердиева оценила выступление Мальцева на ЧМ с другой партнёршей

Трёхкратная чемпионка мира синхронистка Майя Гурбанбердиева высказалась о выступлении Александра Мальцева с Олесей Платоновой на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. В произвольной программе микст-дуэтов Мальцев и Палтонова завоевали серебро.

«Я ими безумно горжусь. Помимо того, что они одни из самых близких мне людей, я объективно вижу их труд, их стремление, как много они работают на результат каждый день. Вижу, что получается, а что не получается. И в финале им удалось исправить практически все ошибки. Они были очень энергичными, экспрессивными, техничными. И, на мой взгляд, заслуживали золота», — сказала Гурбанбердиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.