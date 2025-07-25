Гурбанбердиева: всегда была за мужчин в синхронном плавании

Трёхкратная чемпионка мира синхронистка Майя Гурбанбердиева рассказала, как с женской точки зрения смотрится мужское соло.

– Я всегда была за мужчин в синхронном плавании. С самого начала, ещё когда была ребёнком. Я увидела Билла Мэя в 2018 году, когда мы с Сашей выступали против него, но его старые записи я видела ещё в детстве. И уже тогда у меня не было на этот счёт никаких предрассудков, предвзятого отношения. Для меня это всё, наоборот, всегда было очень интересно.

Очень рада тому, что на этом чемпионате мира было столько парней, появились новые страны. Я увидела, что ребята, которые уже выступали ранее, сильно выросли в мастерстве. Безумно за всех рада, желаю процветания мужскому синхронному плаванию.

– В группе ждём Мальцева? Другие страны вовсю экспериментируют с парнями в группе и акробатике.

– Это уже надо у тренеров спрашивать и у самого Саши. А вообще, дайте ему хотя бы немножко отдохнуть! Он сам уже примет решение, обдумает. Самое главное теперь – набраться сил и перевести дух. Год у него был сумасшедший, — сказала Гурбанбердиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.