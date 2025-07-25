Вайцеховская — о синхронистах: проиграли потому, что не изучили правила? Наша проблема

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о выступлении российских синхронистов на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

«Сложные чувства после завершившегося турнира по синхронному плаванию. Если рассматривать результат в парадигме: «Судьи вас будут душить всеми силами», результат женской части команды (без микст-дисциплин) — совершенно выдающийся.

Если же встать на позицию: «Судейство будет максимально объективным и беспристрастным» (как оно на самом деле и вышло), не думаю, что итог можно назвать триумфальным. Мы где-то проиграли потому, что не слишком хорошо изучили новые правила? Наша проблема. Проиграли постановками и артистизмом? Тоже вопрос к самим себе. Проиграли идеями, а где-то — сложностью? Та же история.

Да, стало сложнее. Да, это не слишком привычное синхронное плавание. Но правила его сложились не вчера и не год назад, а почти четыре. Поэтому заявления, что придётся всему учиться заново, вызывают только один вопрос: а почему это выясняется только сейчас? При этом сами спортсменки реально молодцы. Они сделали даже больше, чем могли», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.